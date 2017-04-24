Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Cevdet Kömürcüoğlu



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç Nukan, Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Babel, Aboubakar



Adanaspor: Itandje, Digao, Didi, Ramos, Renan Diniz, Foguinho, Tevfik Altındağ, Vinicius, Koman, Gleison, Magaye



Goller: Dk. 11 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 24 Gleison (Adanaspor)



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Adanaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.



8. dakikada Talisca'nın kullandığı köşe vuruşunda Marcelo müsait pozisyonda olmasına rağmen kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta attı.



11. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Aboubakar şık bir vuruşla siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydetti.



13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Marcelo'nun dokunamadığı topa arka direkte Atınç Nukan müdahale etti ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.



24. dakikada Adanaspor skoru eşitledi. Magaye'nin orta sahadan pasına hareketlenen Gleison ceza sahasına girip çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1



34. dakikada Tolgay Arslan'ın pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Itandje meşin yuvarlağı kornere çeldi.



39. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Itandje'nin topa müdahalesi sonrasında meşin yuvarlak Atınç Nukan'ın önünde kaldı ancak siyah-beyazlı futbolcu meşin yuvarlağı filelere gönderemedi. Adanaspor savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



44. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un şutunda Itandje pozisyonun golle sonuçlanmasına izin vermedi.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.