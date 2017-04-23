Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Türk Telekom ArenaHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks TaşçıoğluGalatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, PodolskiFenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan...
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, Podolski
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, de Souza, Lens, Alper Potuk, Chahechouhe, Van Persie
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.
22. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Sağ köşeden Sneijder'in kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı gerisindeki Selçuk İnan'ın önünde kaldı. Deneyimli futbolcunun düzgün vuruşunda, Kjaer altıpas içinde tehlikeyi uzaklaştırdı.
24. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan yatarak topa sahip oldu.
34. dakikada Lens'in sol kanattan, taç çizgisine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Bu sırada kalesini terk eden Muslera, zamanında geri dönerek çizgi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.