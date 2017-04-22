Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Ankara 19 MayısHakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal YılmazGençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler (Dk. 88 Issah), Khalili, Budy (Dk. 58 Muric), Aydın Karabulut (Dk.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal Yılmaz
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler (Dk. 88 Issah), Khalili, Budy (Dk. 58 Muric), Aydın Karabulut (Dk. 90 +2 Milinkovic)
Kayserispor: Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Ferreira, Mabiala, Güray, Rotman, Sow (Dk. 61 Hakan Aslantaş), Deniz Türüç, Lawal (Dk. 80 Traore), Varela (Dk. 68 Welliton), Umut Bulut
Goller: Dk. 23 Zülfikar Yıldırım (Kendi kalesine), Dk. 33 Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Dk. 37 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Mabiala, Dk. 80 Deniz Türüç, Dk. 86 Güray Vural (Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ilk tehlikeli atağı 67. dakika ev sahibi ekip geliştirdi. Vedat Muriç, Kayserispor ceza alanını çizgisi üstünde Aydın Karabulut'tan aldığı topu Serdar Gürler'e bu futbolcu da uygun durumdaki Ahmet Oğuz'a çıkardı. Ahmet Oğuz'un şutunda defansa çarpan top, kale direğinin yanından auta çıktı.
70. dakikada Aydın Karabulut'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Zülfiker Yıldırım, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
90. dakikada Aydın Karabut'un şutunda kaleci Zülfikar'ın çeldiği topla Issah buluştu. Issah uygun durumdaki Uğur Çiftçi'ye pas verdi. Bu futbolcunun vuruşunda top yine kaleciden döndü. Yükselen topa Muric'in röveşata vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.
Maçın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı ve karşılaşma ilk yarıda atılan goller sonucunda Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle bitti.