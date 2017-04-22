Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro, El Kabir, Danilo (Dk. 55 Yekta Kurtuluş), Charles (Dk. 72 Motta), Mbilla (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro, El Kabir, Danilo (Dk. 55 Yekta Kurtuluş), Charles (Dk. 72 Motta), Mbilla (Dk. 66 Serdar Özkan), Eto'o
Trabzonspor: Esteban, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan (Dk. 80 Bero), Yusuf Yazıcı (Dk.87 Aytaç Kara), N'Doye, Rodallega (Dk. 77 Castillo)
Goller: Dk. 51 ve 65 Rodallega, Dk. 54 Uğur Demirok (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Mbilla, Dk. 40 Celustka, Dk. 60 Eto'o, Dk. 77 Motta, Dk. 83 Serdar Özkan (Antalyaspor), Dk. 60 Esteban, Dk. 64 N'Doye (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi.
51. dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlara gitti: 0-1
54. dakikada sağ kanatta Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte N'Doye topu içeriye çevirdi. Altıpasta Uğur Demirok'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2
65. dakikada Trabzonspor karşılaşmada 3 farklı öne geçti. Olcay Şahan'ın defans arkasına attığı pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen üst direğe çarparak filelere gitti: 0-3
68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yekta Kurtuluş'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
73. dakikada ceza sahası ön çizgisi üstünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Eto'o'nun şutunda, kaleci Esteban son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
81. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, iki defans oyuncusunu geçerek ceza sahasına giren Castillo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onazi'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan kontrol etti.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.