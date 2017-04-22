Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Ankara 19 MayısHakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal YılmazGençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler, Khalili, Budy, Aydın KarabulutKayserispor: Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Ferreira, Mabiala, Güray, Rotman,...
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal Yılmaz
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler, Khalili, Budy, Aydın Karabulut
Kayserispor: Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Ferreira, Mabiala, Güray, Rotman, Sow, Deniz Türüç, Lawal, Varela, Umut Bulut
Goller: Dk. 23 Zülfikar Yıldırım (Kendi kalesine), Dk. 33 Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Dk. 37 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Gençlerbirliği-Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atakta Gençlerbirliği, golü buldu. 23. dakikada Güray Vural'ın kısa düşen pasında topu kapan Serdar Gürler, Kayserispor ceza alanına girdikten sonra topu uygun durumdaki Aydın Karabulut'a pas vermek istedi. Kaleci Zülfikar Yıldırım'ın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği top, kendi kalesine gol oldu: 1-0
33. dakikada ev sahibi ekip Serdar Gürler ile farkı 2'ye çıkardı. Aydın Karabulut'un pasında kaleciyle karşıya kalan Serdar Gürler, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
Hakem Özkahya, 36. dakikada Khalili'nin ceza alanında Ferreira'ya müdehalesini penaltı olarak değerlendirdi. 37. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç, kaleci Hopf'un sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1
Maçın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle bitti.
Bu arada karşılaşmayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.