Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları ArenaHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem HanoğluAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan Emir (Dk. 61 Plet), Sackey (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan Emir (Dk. 61 Plet), Sackey (Dk. 76 Guerrier), Efecan Karaca, N'Sakala, Cendeias, Emre Akbaba, Fernandes

Osmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay (Dk. 85. Muhammed Bayır), Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran (Dk. 46 Erdal Kılıçaslan), Umar, Bifouma, Ndiaye, Webo (Dk. 85 Rusescu)

Sarı kartlar: Dk. 83 Fernandes, Dk. 90+1 Guerrier, Dk. 90+4 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)

Gol: Dk. 69 Webo (Osmanlıspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

65. dakikada sağ kanatta Candeias'ın ara pasında Emre Akbaba topu Osmanlıspor ceza sahasına gönderdi. Plet'in vurmak istediği top, Numan Çürüksu ve kaleci Karcemarskas arasında kaldı. Kaleci son anda topu kontrol etti.

69. dakikada Osmanlıspor'dan Prochazka'nın sol kanattan arka direğe ortaladığı topu, Webo kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1

83. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Plet'in ceza sahasına ortaladığı top, Guerrier'e çarparak Fernandes'in önüne düştü. Fernandes'in vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Özgür Yankaya, pozisyonda meşin yuvarlağı elle kontrol ettiği gerekçesiyle Fernandes'e sarı kart çıkardı.

Karşılaşma, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig, Baki Tuncay Akkın, Erdal Kılıçaslan, Muhammed Bayır, Efecan Karaca, Koray Altınay, Numan Çürüksu, Haydar Yılmaz, Özgür Yankaya, Musa Çağıran
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