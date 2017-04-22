Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları ArenaHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan Emir, Sackey, Efecan Karaca, N'Sakala, Cendeias, Emre Akbaba, FernandesOsmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay, Prochazka,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan Emir, Sackey, Efecan Karaca, N'Sakala, Cendeias, Emre Akbaba, Fernandes

Osmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay, Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Umar, Bifouma, Ndiaye, Webo

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı Musa Çağıran'a çıkardı. Musa'nın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.

31. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba topu Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Karcemarskas, iki hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernandes'in aşırtma vuruşunda kaleciyi de geçen top, az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Osmanlıspor atağında Umar, topu Musa Çağıran'a gönderdi. Musa'nın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.

45+1'de Ndiaye'nin ceza sahası içindeki şutunda top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Pozisyonun devamında Webo'nun kafa vuruşunda yine Haydar'dan dönen top, bu kez Pinto'nun önünde kaldı. Pinto'nun sert vuruşunda kaleci Haydar yaptığı kurtarışla golü önledi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig, Baki Tuncay Akkın, Özgür Yankaya, Numan Çürüksu, Haydar Yılmaz, Koray Altınay, Efecan Karaca, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Berkan Emir
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