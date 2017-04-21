Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan DedeşAtiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 75 Meha), Fofana (Dk. 60 Rangelov), Milosevic (Dk.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 75 Meha), Fofana (Dk. 60 Rangelov), Milosevic (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Hadziahmetovic, Bajic
Gaziantepspor: Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Musa Nizam, Pedroso, Fatau, Thiam, Kangwa (Dk. 65 Ben-Hatira), Marcinho (Dk. 82 Elyasa), İlhan Parlak, Muhammed Demir (Dk. 87 Sefa Yılmaz)
Goller: Dk. 28 Kangwa, Dk. 53 Muhammed Demir (Gaziantepspor), Dk. 45 Vukovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 72 Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi.
53. dakikada Gaziantepspor Muhammed Demir ile yeniden öne geçti. Marcinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında yeşil-beyazlı defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayına yakın bir noktada meşin yuvarlağı önünde bulan Barış Yardımcı'nın şutunda top, savunmaya çarpıp altıpastaki Muhammet Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
84. dakikada Meha'nın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üstten auta gitti.
Müsabakayı Gaziantepspor 2-1 kazandı.