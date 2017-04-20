Futbol: Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
22 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya
23 Nisan Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 Nisan Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler
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