Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 Nisan Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler

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