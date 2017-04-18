Futbol: Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların programı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 haftalık Süper Lig programı belli oldu. Ligde 34. ve son hafta programı ise daha sonra belirlenecek.
Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların maç programları şöyle:
29. Hafta:
28 Nisan Cuma:
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)
30 Nisan Pazar:
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
30. Hafta:
5 Mayıs Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)
19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
7 Mayıs Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
31. Hafta
12 Mayıs Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
13 Mayıs Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
14 Mayıs Pazar:
16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Gaziantep)
15 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
32. Hafta
19 Mayıs Cuma:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)
20 Mayıs Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)
21 Mayıs Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)
33. Hafta
26 Mayıs Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor (Osmanlı)
27 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
28 Mayıs Pazar:
16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Gaziantep)
29 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları Arena)