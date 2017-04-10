Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan YemişkenKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro (Dk. 86 Guanca), Eduok (Dk.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro (Dk. 86 Guanca), Eduok (Dk. 62 Turgut Doğan Şahin), Adem Büyük, Koita
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı (Dk. 70 Ali Çamdalı), Jonsson (Dk. 89 Hora), Fofana (Dk. 69 Halil İbrahim Sönmez), Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic
Goller: Dk. 41 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 75 Veysel Sarı (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 44 Veigneau, Dk. 56 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 57 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
46. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Popov'un yerden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı direk dibinden topu kornere çeldi.
53. dakikada Castro'nun paslaşarak kullandığı köşe atışında, sağ çaprazdan Popov'un ortasına iyi yükselen Pavelka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
61. dakikada savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşan Adem Büyük, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına kadar girdi. Adem'in kayarak yaptığı vuruşta Atiker Konyaspor savunmasında Vukovic'in göğsüne çarpan top direk dibinden kornere gitti.
67. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
71. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahasında Castro ile verkaç yapan Adem Büyük, Atiker Konyaspor savunmasında Vukovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada Titi'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu kornere çeldi.
75. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Castro'nun sağ kanattan altıpasa yaptığı ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
85. dakikada Atiker Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta, Milosevic'in kaleye gönderdiği topu Ramazan Köse kornere çeldi.
89. dakikada oyuna yeni giren Hora, ceza sahası dışında buluştuğu topla yayın içerisine girdi. Hora'nın soluna çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Guanca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.