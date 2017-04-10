Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Attamah), Visca, Mossoro (Dk. 73 Holmen), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk. 76 Mustafa Pektemek)



Galatasaray: Muslera, Semih Kaya (Dk. 67 Podolski), Ahmet Çalık, Chedjou, Linnes, Selçuk İnan (Dk. 80 Tolga Ciğerci), Josue, Yasin Öztekin, Bruma, Rodrigues (Dk. 67 Sneijder), Eren Derdiyok



Goller: Dk. 11, 44 ve 57 Adebayor, Dk. 86 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 56 Yasin Öztekin, Dk. 82 Josue (Galatasaray), Dk. 70 Alparslan Erdem (Medipol Başakşehir)



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 yendi.



50. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmada Ahmet Çalık'ın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Visca gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



54. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Mossoro'nun pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, top ters direk dibinden dışarıya gitti.



57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Ahmet Çalık'ı geçip ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Visca yakın mesafeden şutunu attı. Kaleciden sekerek yükseklik kazanan topu Adebayor kafa ile ağlarla buluşturdu: 3-0.



68. dakikada Mossoro ile paslaşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazdan sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.



86. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Mustafa Pektemek, ceza sahası dışına çıkan kaleci Muslera'yı geçti. Mustafa, ceza sahasında Chedjou'yu da geçip topu boş kaleye yolladı: 4-0.



Mücadele, Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.