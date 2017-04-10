Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan YemişkenKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro, Eduok, Adem Büyük, KoitaAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan...
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro, Eduok, Adem Büyük, Koita
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic
Gol: Dk. 41 Bajic (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 44 Veigneau (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada atılan uzun topla sol kanatta buluşan Adem Büyük'ün ceza sahası dışından sağına çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
24. dakikada gelişen hızlı atakta sol kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Koita'nın yerden sert vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu direk dibinden kornere çeldi.
33. dakika Vukovic'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Skubic, ceza sahası içerisinde göğsüyle kontrol ettiği topa yerden vurdu. Kaleci Ramazan Köse topu direk dibinde kontrol etti.
41. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında önünde kalan topu iyi kontrol eden Bajic'in soluna çekerek yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
45+1. dakikada Castro'nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Koita'nın kaleciyle karşı karşıya tek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor 1-0 önde tamamladı.