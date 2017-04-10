Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan DedeşMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, AdebayorGalatasaray: Muslera, Semih Kaya, Ahmet...
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Adebayor
Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Chedjou, Linnes, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin, Bruma, Rodrigues, Eren Derdiyok
Goller: Dk. 11 ve 44 Adebayor (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
5. dakikada sol kanattan bindiren Cengiz Ünder, ceza sahası içine hareketlenen Mossoro'nun önüne pasını attı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden yaptığı plase vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
11. dakikada Caicara'nın sol kanattan yaptığı ortada Semih Kaya'dan seken top ceza alanındaki Mossoro'nun önüne düştü. Bu futbolcunun pasında Adebayor boş kaleye topu gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.
15. dakikada Cengiz Ünder, Semih Kaya'dan kaptığı topla sol kanatta son çizgiye kadar indi. Cengiz'in ceza sahasına yaptığı ortada, Visca'nın ön direkte kafayla vurduğu topu kaleci Muslera kornere çeldi.
35. dakikada Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte altıpasa yakın noktada Cengiz Ünder topa gelişine vurdu. Muslera üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi, ardından savunma topu uzaklaştırdı.
44. dakikada Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adebayor penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde bitirdi.