Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem BayıkAdanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Didi, Ramos, Renan Diniz, Gleison, Tevfik Altındağ (Dk. 70 Reynoldo), Foguinho, Koman, Ahmet Dereli (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Didi, Ramos, Renan Diniz, Gleison, Tevfik Altındağ (Dk. 70 Reynoldo), Foguinho, Koman, Ahmet Dereli (Dk. 87 Cem Özdemir), Magaye
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Edomwonyi (Dk. 65 Igiebor), Süleyman Koç (Dk. 84 Özgür Çek), Robin Yalçın, Petrucci, Oğuz Han Aynaoğlu, Kweuke (Dk. 87 Jantscher)
Goller: Dk. 5 Kweuke (Penaltıdan), Dk. 68 Saadane, Dk. 85 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Magaye (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Ramos, Dk. 66 Foguinho (Adanaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yendi.
68. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Saadane, mükemmel bir vuruşla, kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-2
82. dakikada sol kanattan Koman'ın ceza alanına gönderdiği ortaya dokunan olmayınca top doğrudan auta gitti.
85. dakikada Çaykur Rizespor'un üçüncü golü geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Petrucci, önce rakibi Emre Uğur Uruç'tan, sonra da ceza alanı içinde Didi'den sıyrıldı. Petrucci, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3
89. dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Ceza sahasının sol çaprazında Oğuz Han Aynaoğlu'nun, Renan Diniz'i arkadan ittiği gerekçesiyle hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada atışı kullanan Magaye, şık bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-3
Alt sıraları yakından ilgilendiren ve ceza nedeniyle ev sahibi takım taraftarının izleyemediği müsabaka Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.