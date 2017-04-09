Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem BayıkAdanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Didi, Ramos, Renan Diniz, Gleison, Tevfik Altındağ, Foguinho, Koman, Ahmet Dereli, MagayeÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Yakoubi, Dhurgham...

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Didi, Ramos, Renan Diniz, Gleison, Tevfik Altındağ, Foguinho, Koman, Ahmet Dereli, Magaye

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Edomwonyi, Süleyman Koç, Robin Yalçın, Petrucci, Oğuz Han Aynaoğlu, Kweuke

Gol: Dk. 5 Kweuke (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adanaspor- Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol tarafında Emre Uğur Uruç'un Süleyman Koç'a müdahalesi sonrası hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 5. dakikada atışı kullanan Kweuke, topu filelere gönderdi: 0-1

32. dakikada Ahmet Dereli'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

37. dakikada Süleyman Koç'un kullandığı köşe vuruşunda altıpasın önüne gelen topu savunma kafayla uzaklaştırdı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde kapattı.

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Spor Toto Süper Lig, Tevfik Altındağ, Çaykur Rizespor, Kemal Yılmaz, Süleyman Koç, Serkan Çınar, Fatih Terim, Erdem Bayık, Mert Akyüz, Adanaspor
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