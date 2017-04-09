Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem BayıkAdanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Didi, Ramos, Renan Diniz, Gleison, Tevfik Altındağ, Foguinho, Koman, Ahmet Dereli, MagayeÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Yakoubi, Dhurgham...
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Didi, Ramos, Renan Diniz, Gleison, Tevfik Altındağ, Foguinho, Koman, Ahmet Dereli, Magaye
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Edomwonyi, Süleyman Koç, Robin Yalçın, Petrucci, Oğuz Han Aynaoğlu, Kweuke
Gol: Dk. 5 Kweuke (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adanaspor- Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol tarafında Emre Uğur Uruç'un Süleyman Koç'a müdahalesi sonrası hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 5. dakikada atışı kullanan Kweuke, topu filelere gönderdi: 0-1
32. dakikada Ahmet Dereli'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.
37. dakikada Süleyman Koç'un kullandığı köşe vuruşunda altıpasın önüne gelen topu savunma kafayla uzaklaştırdı.
Alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde kapattı.