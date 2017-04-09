Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan OlguncanFenerbahçe: Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, de Souza, Lens, Alper Potuk, Chahechouhe, Van PersieAkhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir...
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, de Souza, Lens, Alper Potuk, Chahechouhe, Van Persie
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Custodio, Ömer Bayram, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Vaz Te
Gol: Dk. 44 Miguel Lopes (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 40 Van Persie (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
7. dakikada Akhisar Belediyespor ilk pozisyonunu buldu. Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Fenerbahçe ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bölgede Custodio müsait pozisyonda kafayı vurdu. Kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu kontrol etti.
9. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasına giren de Souza, Mustafa Yumlu'yu geçip sol çaprazdan şutunu attı, son anda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
30. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Akhisar Belediyespor yarı sahasının sağ tarafından Lens'in kullandığı serbest vuruşta, Van Persie ceza sahası içinde kafayı vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.
39. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Miguel Lopes, ceza sahasına girdi ve sağ çaprazda önünde seken topa sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.
44. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Akhisar Belediyesporlu Miguel Lopes'in ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.