Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Uygar BebekAdanaspor: Itandje, Ramos, Didi, Digao, Mustafa Sami Can Keskin, Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 85 Cem Özdemir), Koman, Roni (Dk. 77 Ahmet Dereli), Vinicius (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Uygar Bebek

Adanaspor: Itandje, Ramos, Didi, Digao, Mustafa Sami Can Keskin, Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 85 Cem Özdemir), Koman, Roni (Dk. 77 Ahmet Dereli), Vinicius (Dk. 63 Reynaldo), Magaye

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 67 Turgut Doğan Şahin), Andre Castro, Tunay Torun (Dk. 77 Eduok), Adem Büyük (Dk. 67 Guanca), Koita

Goller: Dk. 5 Roni, Dk. 62 Digao (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Tunay Torun (Kasımpaşa), Dk. 10 Mustafa Sami Can Keskin, Dk. 17 Roni, Dk. 64 Foguinho (Adanaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Adanaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

60. dakikada Andre Castro'nun sağdan yaptığı ortada, altıpasta iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Itandje iki hamlede topu kontrol etti.

62. dakikada Adanaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Vinicius, pasını ceza sahası dışındaki Digao'ya aktardı. Bu futbolcu, sağ çaprazda kaleye uzak mesafeden attığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0

Adanaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig, Bülent Yıldırım, Tevfik Altındağ, Asım Yusuf Öz, Andre Castro, Ramazan Köse, Mustafa Sami, Turgut Doğan, Cem Özdemir, Tunay Torun