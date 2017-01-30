Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 76 Gökhan İnler), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Dk. 67 Tolgay Arslan), Babel (Dk. 89 Mitrovic), Cenk Tosun
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Milosevic, Bajic (Dk. 77 Hora), Rangelov (Dk. 64 Fofana)
Goller: Dk. 9 Babel, Dk. 28 Oğuzhan Özyakup, Dk. 50, Dk. 56 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 63 Tosic (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Cenk Tosun, Dk. 61 Tosic (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
50. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Babel'in soldan içeri çevirdiği topu kontrol eden Cenk Tosun, dönerek vurdu ve topu filelere gönderdi: 3-0
56. dakikada Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Quaresma'nın ceza sahası içinde arka direğe yaptığı ortada Cenk Tosun, topu kafayla kaleye gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi.
63. dakikada Atiker Konyaspor'un golü geldi. Rangelov'un ceza sahasına gönderdiği topa Tosic'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak Beşiktaş kalesine gitti: 4-1
81. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahasına giren Tolgay Arslan'ın şutunda top kaleciden döndü. Devam eden pozisyonda Ali Turan'ın müdahalesiyle Tolgay Arslan yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-1
87. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Milosevic'in şutunda top Fabricio'da kaldı.
Beşiktaş karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Vodafone ArenaHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem HanoğluBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 76 Gökhan İnler), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Dk. 67 Tolgay Arslan), Babel (Dk.
Stat: Vodafone Arena