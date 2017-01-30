Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Uygar Bebek
Adanaspor: Itandje, Ramos, Didi, Digao, Mustafa Sami Can Keskin, Foguinho, Tevfik Altındağ, Koman, Roni, Vinicius, Magaye
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Andre Castro, Tunay Torun, Adem Büyük, Koita
Gol: Dk. 5 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Tunay Torun (Kasımpaşa), Dk. 10 Mustafa Sami Can Keskin, Dk. 17 Roni (Adanaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Adanaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı'dan topu kapan Roni, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Adanaspor maçta 1-0 öne geçti.
16. dakikada soldan Vinicius'un ortasında ön direkte Roni kafayla topu Magaye'ye indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
22. dakikada Tunay Torun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Uygar BebekAdanaspor: Itandje, Ramos, Didi, Digao, Mustafa Sami Can Keskin, Foguinho, Tevfik Altındağ, Koman, Roni, Vinicius, MagayeKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Andre Castro,...
Stat: 5 Ocak Fatih Terim