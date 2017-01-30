Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Milosevic, Bajic, Rangelov
Goller: Dk. 9 Babel, Dk. 28 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 35 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
6. dakikada Quaresma'nın pasında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Adriano'nun önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun direk dibine şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti. Aynı dakika içinde Talisca'nın uzak mesafeden sert şutunda top az farkla auta gitti.
9. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan çizgiye inen Talisca'nın ortasında, Babel kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
12. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson topa ön direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada Douglas'ın serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada, Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
28. dakikada Beşiktaş 2-0 öne geçti. Talisca'nın uzun pasıyla başlayan atakta Quaresma ceza sahasına girerek arka direğe yerden ortaladı. Oğuzhan Özyakup'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
38. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutta, Fabricio son anda topu kornere çeldi.
43. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında Quaresma ceza sahası içinde topla buluştu. Portekizli oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Vodafone ArenaHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem HanoğluBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk TosunAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ömer Ali...
Stat: Vodafone Arena