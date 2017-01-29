Stat: Medical Park Arena



Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir



Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye



Gaziantepspor: Victor, Barış Yardımcı, Elyasa Süme, Wallace Reis, Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Doğanay Kılıç, Muhammed İldiz, Kangwa, Sefa Yılmaz, Ghilas



Goller: Dk. 15 Castillo, Dk. 28 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)



Sarı kart: Dk. 45 Onazi (Trabzonspor)



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor-Gaziantepspor karşılaşmasının ilk yarısını bordo-mavili ekip 2-0 önde tamamladı.



9. dakikada Muhammed İldiz'in ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak, güçlükle topu üsten kornere çeldi.



14. dakikada N'Doye'un hatasında topu önünde bulan Wallace Reis'in uzun pasında, Ghilas, kalesini terk eden Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



15. dakikada Trabzonspor, yeni stadındaki ilk golünü Castillo ile buldu. Perreira'nın sağ taraftan ceza alanına yakın bir yerden kullandığı taç atışında Okay Yokuşlu, topu ayağıyla ceza alanına havalandırdı. Ceza sahası içinde N'Doye, topu kontrol ederek Castillo'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza yayının hemen içerisinden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelerle buluşturdu: 1-0



19. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında kaleci Victor, Castillo'dan önce davranarak topu kontrol etti.



28. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Onazi'nin ara pasında, sağ tarafta ceza alanı son çizgisi yakınında topla buluşan Olcay Şahan, altıpas gerisindeki Yusuf Yazıcı'ya çıkardığı pasta, genç oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelere gönderdi: 2-0



39. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.