Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal
Bursaspor: Harun Tekin, Jovic, İsmail Konuk, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Merter Yüce, Şamil Çinaz, Deniz Yılmaz, Batalla, Del Valle, Kubilay Kanatsızkuş
Sarı kart: Dk. 25 Şamil Çinaz (Bursaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
13. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Del Valle, çaprazdan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Del Valle, önündeki Caicara'ya rağmen şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.
21. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bekleyen Mossoro, sol ayağıyla gelişine topa sert vurdu. Mossoro'nun yerden de seken şutunda kaleci Harun Tekin, direk dibinde topu kornere attı.
24. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Mahmut Tekdemir ön direkte, altı pasın üzerinde topa kafayı vurdu. Kaleci Harun üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz Yılmaz sağ kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Yerden yaptığı ortada, savunmaya çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Del Valle'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun, sol çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top, kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Boşta kalan topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde Kubilay Kanatsızkuş vurdu, etkisiz şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan OlguncanMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet BatdalBursaspor: Harun Tekin, Jovic,...
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim