Stat: Ülker



Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, de Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, Fernandao



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal



Gol: Dk. 28 Ozan Tufan (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 4 de Souza, Dk. 23 Lens, Dk. 37 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 19 Uğur Uçar, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



16. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.



28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Alper Potuk'un pasına aut çizgisi üzerinde son anda yetişen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Salih Uçan, pasını ceza yayı üzerindeki Ozan Tufan'a aktardı. Ozan'ın şutunda Emre Belözoğlu'na çarpan top, kaleci Volkan Babacan'ı yanılttı ve filelere gitti: 1-0.



32. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Mossoro'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.



Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.