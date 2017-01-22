Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 46 Castro), Sadiku, Pavelka (Dk. 72 Eduok), Tunay Torun (Dk. 86 Turgut Doğan Şahin), Adem Büyük, Koita
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Durica (Dk. 46 Mustafa Akbaş), Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Castillo (Dk. 75 Medjani), Yusuf Yazıcı (Dk. 80 Yusuf Erdoğan), Olcay Şahan, N'Doye
Gol: Dk. 45+1 Mas (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Abdullah Durak, Dk. 72 Veysel Sarı, Dk. 73 Eduok, Dk. 82 Tunay Torun (Kasımpaşa), Dk. 32 Pereira, Dk. 65 Okay Yokuşlu, Dk. 76 Yusuf Yazıcı, Dk. 84 Onur Kıvrak (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
58. dakikada sağdan gelişen atakta, Popov'un içeriye ortasında Koita, altıpas gerisinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti.
88. dakikada Veysel Sarı'nın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken topa altıpas önünde Eduok kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+5. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker TakpakKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 46 Castro), Sadiku, Pavelka (Dk. 72 Eduok), Tunay Torun (Dk.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan