Stat: Osmanlı



Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Aykut Demir, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Regattin, Maher, Umar, Webo (Dk. 78 Bifouma)



Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım (Dk. 77 Serdar Özkan), Charles (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Danilo (Dk. 63 Motta), Mbilla, Deniz Kadah, Eto'o



Goller: Dk. 45 Webo (Osmanlıspor), Dk. 89 Mbilla, Dk. 90+1 Eto'o (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 51 Mehmet Güven, Dk. 70 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 67 Zeki Yıldırım, Dk. 87 Salih Dursun, Dk. 90+2 Deniz Kadah (Antalyaspor)



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, son dakikalarda attığı gollerle deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.



60. dakikada Regattin'in ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten dışarı gitti.



61. dakikada sol çaprazda topla buluşan Musa Çağıran'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Fornezzi gole izin vermedi.



66. dakikada Antalyaspor üst üste iki pozisyondan faydalanamadı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Motta'nın şutunda Karcemarskas, topa son ada ayak koydu. Kaleciden seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Deniz Kadah'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



82. dakikada Maher'in ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta top üst direğe çarparak auta gitti.



89. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mbilla, altıpasta topu kafayla Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-1



90+1. dakika konuk ekip 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Eto'o, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2



Karşılaşma, Antalyaspor'u 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.