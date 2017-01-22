Stat: Osmanlı



Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Aykut Demir, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Regattin, Maher, Umar, Webo



Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım, Charles, Danilo, Mbilla, Deniz Kadah, Eto'o



Gol: Dk. 45 Webo (Osmanlıspor)



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



5. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



14. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Umar, topu Maher'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



17. dakikada ev sahibi ekip, Webo ile gole çok yaklaştı. Regattin'in soldan ortasında ön direkte boşta kalan Webo, iyi yükselmesine rağmen topu kafayla ağlara gönderemedi.



36. dakikada Mbilla'nın sol kanattan ortasında, Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas, köşeye giden topu son anda kornere çeldi.



45. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Mehmet Güven'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Webo, hafif sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu Fornezzi'nin yanından Antalyaspor fileleriyle buluşturdu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Efsane başkan unutulmadı



Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Osmanlısporlu futbolcular, seremoniye "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz, mekanın cennet olsun." yazılı pankartla çıktı.



Başkent ekibinin taraftarları da tribüne "Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği." ifadelerinin yer aldığı pankart astı.