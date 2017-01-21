Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek





Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Sissoko, Onur Ayık (Dk. 66 Olcan Adın), Özer Hurmacı, Muğdat Çelik (Dk. 54 Adu), Vaz Te





Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Anıl Karaer, Rotman, Lawal, Deniz Türüç (Dk. 74 Erkan Kaş), Kubilay Sönmez, Güray Vural (Dk. 88 Hakan Aslantaş), Umut Bulut





Sarı kartlar: Dk. 30 Rotman, Dk. 32 Mabiala, Dk.90+2 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 59 Custodio (Akhisar Belediyespor)



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor ile Kayserispor arasında oynanan maç golsüz sona erdi.



55. dakikada Kayserispor atağında Güray Vural'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Umut Bulut'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



62. dakikada Lawal'ın uzun pasında topa sahip olan Güray Vural'ın ceza alanı çaprazından sert şutunda kaleci Bora Körk topu önledi.



80. dakikada Rotman'ın sağ çaprazdan kaleye şutunda kaleci Bora Körk meşin yuvarlağa sahip oldu.



81. dakikada Güray Vural'ın sağ çaprazdan kaleye ortasında topla buluşan Lawal, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bora Körk, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.



Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.