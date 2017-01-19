Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



21 Ocak Cumartesi:



13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya



19.00 Bursaspor-Adanaspor: Suat Arslanboğa



19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır



22 Ocak Pazar:



13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan



13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Özgür Yankaya



16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler



19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım



23 Ocak Pazartesi:



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy