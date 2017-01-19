Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor-Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

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