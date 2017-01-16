Stat: Osmanlı



Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır (Dk. 53 Aykut Demir), Mehmet Güven, Koray Altınay (Dk. 64 Lawal), Umar, Maher (Dk. 75 Delarge), Regattin, Webo



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 63 Beck), Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 69 Tolgay Arslan), Talisca, Babel (Dk. 79 Kerim Frei), Cenk Tosun



Goller: Dk. 20 Talisca, Dk. 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 8 Koray Altınay, Dk. 55 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 42 Quaresma, Dk. 46 Marcelo (Beşiktaş)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.



49. dakikada Muhammed Bayır'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı altı pastaki Umar'a aktardı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top, yandan dışarı çıktı.



61. dakikada Quaresma'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. Aynı dakika içinde Mehmet Güven'in hatalı pasında topla buluşan Quaresma'nın ceza alanına girer girmez attığı sert şutta, top üstten auta gitti.



65. dakikada Tosic'in hatalı pasında topu kapan Umar, ceza alanına girerken meşin yuvarlığı Maher'e gönderdi. Bu futbolcu topu ayağından fazla açınca kaleci Fabricio çıkarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



69. dakikada Maher'in uzaktan attığı sert şutta, top az farkla yandan dışarı çıktı.



71. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Talisca'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



80. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde ilk olarak Talisca'nın vuruşunda, kaleci Karcemarskas topu çeldi. Ceza alanı dışında dönen topa sahip olan Tolgay Arslan'ın şutunda, tekrar Karcemarskas topu bir kez daha çıkardı. En son ceza alanı içinde topla buluşan Kerim Frei'in yakın mesafeden şutunda, Karcemarskas yine tehlikeyi uzaklaştırdı.



86. dakikada sağ tarafta Prochazka'nın hatasından yararlanarak topu kapan Cenk Tosun'un ceza alanı içinden sert şutunda, top taca çıktı.



88. dakikada Regattin'in sert şutunda, kaleci Fabricio son anda uzanarak topu kornere çeldi.



90+3. dakikada Hutchinson'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun, önündeki rakibini geçtikten sonra plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.



Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Bu arada, 69. dakikada oyundan alınan Quaresma, eldivenlerini yedek kulübesinin önünde yere atarak, değişikliğe tepki gösterdi.