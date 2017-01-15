Stat: Ülker



Hakemler: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter (Dk. 79 Van Persie), Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 44 Karavaiev), Ozan Tufan, de Souza, Lens, Chahechouhe (Dk. 64 Salih Uçan), Fernandao



Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Sami Can Keskin, Renan Diniz, Bekir Yılmaz (Dk. 74 Tevfik Altındağ), Koman, Ronei (Dk. 84 Emre Uğur Uruç), Cem Özdemir (Dk. 90+4 Ahmet Dereli), Magaye



Goller: Dk. 23 Magaye, Dk. 45+1 Ronei (Adanaspor), Dk. 40 Mehmet Topal, Dk. 78 Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 31 Renan Diniz, Dk. 67 Ramos, Dk. 73 Bekir Yılmaz, Dk. 77 Koman, Dk. 80 Digao, Dk. 87 Didi, Dk. 90+7 Itandje (Adanaspor), Dk. 87 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.



65. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta gitti.



77. dakikada Lens'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topu kontrol eden Skrtel'in vuruşunda, meşin yuvarlak Koman'ın eline gelince hakem Serkan Çınar, penaltı kararı verdi. 78. dakikada penaltı atışını kullanan Fernandao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.



83. dakikada Digao'nun ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Volkan Demirel yatarak topun sahibi oldu.



85. dakikada Van Persie'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lens'in sert şutunda, kaleci Itandje ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



88. dakikada Adanaspor ceza sahasında buluştuğu topu iyi saklayan Salih Uçan, rakiplerinin arasından topukla pasını Van Persie'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Itandje, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.



90+7. dakikada sol kanatta topla buluşan Karavaiev'in ortasında arka direkte uygun durumda bulunan de Souza bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak kaleci Itandje topu kornere tokatladı.



Mücadele, 2-2 beraberlikle sona erdi.