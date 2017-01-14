Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Rangelov, Bajic



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, de Jong, Selçuk İnan, Linnes, Josue, Sneijder, Eren Derdiyok



Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Sneijder (Devre arasında) (Galatasaray)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılan Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı, golsüz sona erdi.



Mücadelenin 2. dakikasında Carole'ün soldan ortasında, ceza sahasında müsait pozisyondaki Josue'nin kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



8. dakikada Ali Çamdalı'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı kafayla penaltı noktası yakınında bulunan Bajic'e indirdi. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.



33. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Milosevic'in gönderdiği topa hareketlenen Skubic, meşin yuvarlağı ceza sahasında müsait bulunan Bajic'e indirdi. Topun gerisinde kalan Bajic, topa dokunamadı ve Galatasaray defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



38. dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, ceza sahasının sağında topla buluşan Skubic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.