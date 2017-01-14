Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal



Kayserispor: Muammer Yıldırım, Stevanovic, Levent Gülen, Anıl Karaer, Ufuk Budak, Kubilay Sönmez, Mert Ilıman, Murat Duruer, Umut Sönmez, Umut Bulut, Furkan Yaman



Goller: Dk. 24 Mehmet Batdal, Dk. 26 Emre Belözoğlu (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)



Sarı kart: Dk. 39 Umut Sönmez (Kayserispor)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



24. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan Uğur Uçar'ın kullandığı taç atışında Mehmet Batdal, topu arkasında bekleyen Mossoro'ya gönderdi ve ceza sahası içine hareketlendi. Mossoro, bekletmeden topu tekrar Mehmet'e kazandırdı. Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Mehmet, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.



26. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Ufuk Budak'ın topa ceza sahası içinde elle yaptığı müdahale sonrası Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



38. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü gole yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan kornerden sonra tekrar topla buluşan Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada, Mehmet Batdal altıpas üzerinde kafayı vurdu. Kaleci Muammer Yıldırım üstüne gelen topu kontrol etti.



44. dakikada Kayserispor etkili geldi. Sol kanattan Murat Duruer'in yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Yaman gelişine vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topa son anda müdahale etti. Ceza sahası içinde boşta kalan topu Epureanu kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.