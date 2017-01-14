Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, Zec (Dk. 50 İlhan Depe), Kokalovic (Dk. 63 Serdar Deliktaş), Ceyhun Gülselam, Lazarevic (Dk. 85 Osman Çelik), Tanase, Seleznov
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker (Dk. 82 Larsson), Orhan Taşdelen, Onur Ayık (Dk. 82 Olcan Adın), Custodio, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı (Dk. 50 Vaz Te), Ömer Bayram, Rodallega
Gol: Dk. 80 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Özer Hurmacı, Dk. 46 Orhan Taşdelen, Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa (Akhisar Belediyespor), Dk. 72 Lazarevic, Dk. 90+3 Seleznov (Kardemir Karabükspor)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
47. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Latovlevici'nin şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
58. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Seleznov'un arka direğe yaptığı ortada, müsait pozisyondaki Lazarevic, meşin yuvarlağa dokunamadı.
64. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Ahmet Şahin topu kornere çeldi.
80. dakikada Kardemir Karabükspor golü buldu. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışı sol çaprazında kazandığı serbest atışta topun başına geçen Latovlevici'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan BilirKardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, Zec (Dk. 50 İlhan Depe), Kokalovic (Dk. 63 Serdar Deliktaş), Ceyhun Gülselam, Lazarevic (Dk.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu