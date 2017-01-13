Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen



Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç (Dk. 87 Del Valle), Sivok, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Merter Yüce (Dk. 78 Necid), Jorquera, Batalla, John (Dk. 65 Sercan Yıldırım), Kubilay Kanatsızkuş, Deniz Yılmaz



Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Onazi (Dk. 87 Aytaç Kara), Okay Yokuşlu, Castillo (Dk. 63 Medjani), Yusuf Yazıcı (Dk 85 Yusuf Erdoğan), Olcay Şahan, N'Doye



Goller: Dk. 12 Yusuf Yazıcı, Dk. 28 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 39 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)



Kırmızı kart: Dk. 48 N'Doye (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Uğur Demirok, Dk. 49 Durica (Trabzonspor), Dk. 45+1 Sivok, 90+1 Deniz Yılmaz (Bursaspor)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.



50. dakikada gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.



68. dakikada Batalla'nın aşırtma pasında Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Jorquera'nın kafa vuruşunda kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.



78. dakikada Bursaspor, Batalla ile mutlak bir golden oldu. Yusuf Yazıcı'nın hatalı geri pasında Batalla kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Arjantinli oyuncunun vuruşunda top, kaleci Onur Kıvrak'tan döndü.



80. dakikada bordo-mavili takımın yeni transferi Olcay Şahan, Onazi'nin ara pasında kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



89. dakikada Uğur Demirok'un ara pasında Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.



90+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ara pasında Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Aytaç Kara'nın plase vuruşunda kaleci Harun Tekin topu ayağıyla çeldi.



Karşılaşma, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.