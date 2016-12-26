Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut, Muric
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Faty, Aziz Eraltay, Merter Yüce, Deniz Yılmaz, Jorquera, Batalla, Del Valle, Kubilay Kanatsızkuş
Goller: Dk. 4 Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Dk. 17 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Bursaspor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.
4. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Aydın Karabulut'un sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü. Dönen topu önünde bulan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
17. dakikada skora denge geldi. Aziz Eraltay'ın sol taraftan yaptığı ortada Batalla'nın vuruşunda top yan direkten döndü. Altıpas içinde bulunan Kubilay Kanatsızkuş, dönen topu filelere gönderdi ve beraberliği sağlayan golü kaydetti: 1-1.
27. dakikada Del Valle'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Yılmaz'ın bekletmeden vuruşunda, top az farkla auta gitti.
34. dakikada gelişen ani atakta topla ceza alanı dışında buluşan Serdar Gürler'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
41. dakikada Serdar Gürler'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin topu kornere tokatladı.
44. dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Aydın Karabulut'un kendi yarı alanından attığı uzun topu Faty'den kapan Muric, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu kaleciyi çalımlamak isterken, Harun Tekin topa müdahale ederek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Ankara 19 MayısHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman ÖzayGençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut, MuricBursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Faty, Aziz Eraltay,...
Stat: Ankara 19 Mayıs