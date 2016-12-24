Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo (Dk. 71 Beck), Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 53 Gökhan İnler), Cenk Tosun (Dk. 89 Kerim Frei), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Aboubakar
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Fatau, İlhan Parlak (Dk. 63 Angan), Muhammed Ildiz (Dk. 71 Doğanay Kılıç), Kangwa (Dk. 86 Orkan Çınar), Ghilas
Gol: Dk. 41 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 82 Kangwa, Dk. 90 Musa Nizam (Gaziantepspor)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçta Beşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0 yendi.
50. dakikada Gaziantepspor gole yaklaştı. Muhammed Ildiz'in ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan İlhan Parlak dar açıdan vururken top Fabricio'dan döndü. Dönen topu savunma kontrol etti.
62. dakikada Gaziantepspor bir kez daha tehlikeli oldu. Muhammed Ildiz'in pasına hareketlenen Ghilas, Rhodolfo'dan sıyrılarak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
68. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa Cenk Tosun topukla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'den döndü. Topu önünde bulan Cenk'in müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
78. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar, Barış Yardımcı tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci penaltıyı kurtararak gole izin vermedi.
84. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Aboubakar çizgiye yakın yerden topu içeri çevirdi, Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Mücadele, 1-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlandı.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Vodafone ArenaHakemler: Serkan Çınar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem HanoğluBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo (Dk. 71 Beck), Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 53 Gökhan İnler), Cenk Tosun (Dk.
Stat: Vodafone Arena