Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Aboubakar
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Fatau, İlhan Parlak, Muhammed Ildiz, Kangwa, Ghilas
Gol: Dk. 41 Aboubakar (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
10. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan yaptığı ortada Ghilas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
18. dakikada kalecinin uzun pasında Marcelo'dan önce topa kafayla müdahale eden Ghilas'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Kangwa, Fabricio'dan sıyrıldı ancak son vuruştan önce meşin yuvarlağa ayak koyan Gökhan Gönül golü önledi.
26. dakikada Oğuzhan Özyakup ile paslaşarak pozisyon bulan Cenk Tosun'un altıpas önündeki vuruşunda, top farklı şekilde dışarı gitti.
36. dakikada Tolgay Arslan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Aboubakar'ın düzeltip vurduğu top kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
41. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, sol ayağıyla uzak direğe doğru vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Vodafone ArenaHakemler: Serkan Çınar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem HanoğluBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, AboubakarGaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Van...
Stat: Vodafone Arena