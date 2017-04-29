Futbol: Spor Toto 3. Lig'de Görünüm

Spor Toto 3. Lig'de 1 ve 3. gruplarda şampiyon, play-off'a kalan ve küme düşen ekipler belli oldu.

Futbol: Spor Toto 3. Lig'de Görünüm

Spor Toto 3. Lig'de 1 ve 3. gruplarda şampiyon, play-off'a kalan ve küme düşen ekipler belli oldu.

2. Grup'ta ise play-off'a kalan son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından netleşecek.

Normal sezonun tamamlandığı 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor şampiyonluğa ulaşırken, Altay, Ankara Demirspor, Kocaelispor ve Çorum Belediyespor, Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

19 takımın mücadele ettiği grupta son 4 sırayı alan Kartalspor, Beylerbeyi, Kütahyaspor ve Manavgatspor küme düştü.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olduğu 2. Grup'ta ise Erbaaspor, Silivrispor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor play-off'u garantiledi. Play-off'ta mücadele edecek son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından belli olacak.

Grupta Dersimspor, Derincespor ve Türk Metal Kırıkkalespor lige veda eden takımlar oldu.

Afjet Afyonspor'un şampiyonluğu daha önce ilan ettiği 3. Grup'ta ise Sakaryaspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor ve Bayrampaşa play-off'a kaldı.

Maltepespor, Denizli Futbol A Spor ve Orduspor son üç sırada yer alarak küme düştü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup



TakımlarOGBMAYAVP
1. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR36 20 12 4 52 22 30 72
2. ALTAY36 17 13 6 67 41 26 64
3. ANKARA DEMİRSPOR36 17 13 6 54 35 19 64
4. KOCAELİSPOR36 16 13 7 55 35 20 61
5. ÇORUM BELEDİYESPOR36 16 10 10 46 29 17 58
6. GÖLCÜKSPOR36 15 11 10 48 41 7 56
7. KIZILCABÖLÜKSPOR36 13 13 10 42 37 5 52
8.VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 36 121212 36 42 -648
9. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR36 12 12 12 42 36 6 48
10. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE36 12 11 13 41 41 0 47
11. KOZAN BELEDİYESPOR36 11 12 13 41 44 -3 45
12. ERZİN BELEDİYESPOR36 12 9 15 43 53 -10 45
13. CİZRESPOR36 10 12 14 32 43 -11 42
14. KARACABEY BİRLİKSPOR36 10 10 16 59 61 -2 40
15.TEKİRDAĞSPOR 36 912153247-1539
16. KARTALSPOR36 11 6 19 33 47 -14 39
17. BEYLERBEYİ36 9 11 16 46 57 -11 38
18. KÜTAHYASPOR36 8 11 17 38 63 -25 35
19. MANAVGATSPOR36 4 13 19 27 60 -33 25



2. Grup



TakımlarOGBMAYAVP
1. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR34 19 8 7 59 31 28 65
2. ERBAASPOR34 16 12 6 48 29 19 60
3. SİLİVRİSPOR 34 16 10 83425 958
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR34 15 13 6 59 37 22 58
5. DÜZCESPOR34 14 12 8 55 46 9 54
6. HALİDE EDİP ADIVARSPOR34 15 8 11 46 39 7 53
7. ÇATALCASPOR33 14 10 9 39 32 7 52
8. KIRIKHANSPOR34 12 11 11 36 39 -3 47
9. KEMERSPOR 200334 11 12 11 52 45 7 45
10. YOMRASPOR34 10 14 10 28 29 -1 44
11.TİRE 1922 34 11 10 13 41 46 -5 43
12. BATMAN PETROLSPOR34 11 10 13 38 38 0 43
13. YEŞİL BURSA34 11 8 15 40 35 5 41
14. DARDANELSPOR34 11 8 15 42 54 -12 41
15. PAZARSPOR34 11 6 17 34 46 -12 39
16. DERSİMSPOR33 9 6 18 32 51 -19 33
17. DERİNCESPOR34 5 11 18 31 59 -28 26
18. TÜRK METAL KIRIKKALESPOR34 4 11 19 28 61 -33 23



3. Grup



TakımlarOGBMAYAVP
1. AFJET AFYONSPOR33 22 8 3 62 24 38 74
2. SAKARYASPOR34 20 8 6 66 27 39 68
3. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ34 21 5 8 60 28 32 68
4. DİYARBEKİRSPOR34 18 6 10 54 43 11 60
5. BAYRAMPAŞA34 15 11 8 52 38 14 56
6. ELAZİZ BELEDİYESPOR34 14 12 8 51 37 14 54
7. TARSUS İDMANYURDU34 13 9 12 57 53 4 48
8. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR33 13 8 12 41 34 7 47
9. ANKARA ADLİYESPOR34 12 6 16 38 49 -11 42
10. MUĞLASPOR34 11 9 14 41 54 -13 42
11. ORHANGAZİSPOR34 12 5 17 40 43 -3 41
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR34 10 10 14 38 49 -11 40
13. 12 BİNGÖLSPOR34 9 12 13 31 42 -11 39
14. BERGAMA BELEDİYESPOR34 10 9 15 31 44 -13 39
15. PAYASSPOR34 7 14 13 26 40 -14 35
16. MALTEPESPOR34 8 8 18 23 49 -26 32
17. DENİZLİ FUTBOL A SPOR34 4 10 20 26 54 -28 22
18. ORDUSPOR34 7 8 19 36 65 -29 20

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