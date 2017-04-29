Futbol: Spor Toto 3. Lig'de Görünüm

Spor Toto 3. Lig'de 1 ve 3. gruplarda şampiyon, play-off'a kalan ve küme düşen ekipler belli oldu.



2. Grup'ta ise play-off'a kalan son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından netleşecek.



Normal sezonun tamamlandığı 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor şampiyonluğa ulaşırken, Altay, Ankara Demirspor, Kocaelispor ve Çorum Belediyespor, Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.



19 takımın mücadele ettiği grupta son 4 sırayı alan Kartalspor, Beylerbeyi, Kütahyaspor ve Manavgatspor küme düştü.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olduğu 2. Grup'ta ise Erbaaspor, Silivrispor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor play-off'u garantiledi. Play-off'ta mücadele edecek son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından belli olacak.



Grupta Dersimspor, Derincespor ve Türk Metal Kırıkkalespor lige veda eden takımlar oldu.



Afjet Afyonspor'un şampiyonluğu daha önce ilan ettiği 3. Grup'ta ise Sakaryaspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor ve Bayrampaşa play-off'a kaldı.



Maltepespor, Denizli Futbol A Spor ve Orduspor son üç sırada yer alarak küme düştü.



Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:



1. Grup









Takımlar O G B M A Y AV P 1. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 36 20 12 4 52 22 30 72 2. ALTAY 36 17 13 6 67 41 26 64 3. ANKARA DEMİRSPOR 36 17 13 6 54 35 19 64 4. KOCAELİSPOR 36 16 13 7 55 35 20 61 5. ÇORUM BELEDİYESPOR 36 16 10 10 46 29 17 58 6. GÖLCÜKSPOR 36 15 11 10 48 41 7 56 7. KIZILCABÖLÜKSPOR 36 13 13 10 42 37 5 52 8. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 36 12 12 12 36 42 -6 48 9. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 36 12 12 12 42 36 6 48 10. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 36 12 11 13 41 41 0 47 11. KOZAN BELEDİYESPOR 36 11 12 13 41 44 -3 45 12. ERZİN BELEDİYESPOR 36 12 9 15 43 53 -10 45 13. CİZRESPOR 36 10 12 14 32 43 -11 42 14. KARACABEY BİRLİKSPOR 36 10 10 16 59 61 -2 40 15. TEKİRDAĞSPOR 36 9 12 15 32 47 -15 39 16. KARTALSPOR 36 11 6 19 33 47 -14 39 17. BEYLERBEYİ 36 9 11 16 46 57 -11 38 18. KÜTAHYASPOR 36 8 11 17 38 63 -25 35 19. MANAVGATSPOR 36 4 13 19 27 60 -33 25









Takımlar O G B M A Y AV P 1. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 34 19 8 7 59 31 28 65 2. ERBAASPOR 34 16 12 6 48 29 19 60 3. SİLİVRİSPOR 34 16 10 8 34 25 9 58 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 34 15 13 6 59 37 22 58 5. DÜZCESPOR 34 14 12 8 55 46 9 54 6. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 34 15 8 11 46 39 7 53 7. ÇATALCASPOR 33 14 10 9 39 32 7 52 8. KIRIKHANSPOR 34 12 11 11 36 39 -3 47 9. KEMERSPOR 2003 34 11 12 11 52 45 7 45 10. YOMRASPOR 34 10 14 10 28 29 -1 44 11. TİRE 1922 34 11 10 13 41 46 -5 43 12. BATMAN PETROLSPOR 34 11 10 13 38 38 0 43 13. YEŞİL BURSA 34 11 8 15 40 35 5 41 14. DARDANELSPOR 34 11 8 15 42 54 -12 41 15. PAZARSPOR 34 11 6 17 34 46 -12 39 16. DERSİMSPOR 33 9 6 18 32 51 -19 33 17. DERİNCESPOR 34 5 11 18 31 59 -28 26 18. TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 34 4 11 19 28 61 -33 23









Takımlar O G B M A Y AV P 1. AFJET AFYONSPOR 33 22 8 3 62 24 38 74 2. SAKARYASPOR 34 20 8 6 66 27 39 68 3. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 34 21 5 8 60 28 32 68 4. DİYARBEKİRSPOR 34 18 6 10 54 43 11 60 5. BAYRAMPAŞA 34 15 11 8 52 38 14 56 6. ELAZİZ BELEDİYESPOR 34 14 12 8 51 37 14 54 7. TARSUS İDMANYURDU 34 13 9 12 57 53 4 48 8. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 33 13 8 12 41 34 7 47 9. ANKARA ADLİYESPOR 34 12 6 16 38 49 -11 42 10. MUĞLASPOR 34 11 9 14 41 54 -13 42 11. ORHANGAZİSPOR 34 12 5 17 40 43 -3 41 12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 34 10 10 14 38 49 -11 40 13. 12 BİNGÖLSPOR 34 9 12 13 31 42 -11 39 14. BERGAMA BELEDİYESPOR 34 10 9 15 31 44 -13 39 15. PAYASSPOR 34 7 14 13 26 40 -14 35 16. MALTEPESPOR 34 8 8 18 23 49 -26 32 17. DENİZLİ FUTBOL A SPOR 34 4 10 20 26 54 -28 22 18. ORDUSPOR 34 7 8 19 36 65 -29 20





2. Grup3. Grup