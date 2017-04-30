Futbol: Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından 1. ve 3. gruplarda play-off maç programı açıklandı.

Futbol: Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından 1. ve 3. gruplarda play-off maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde play-off müsabakaları 4 ve 8 Mayıs, final karşılaşmaları ise 13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Yapılan açıklamada, 2. Grup'ta dün oynanması gereken Dersimspor-Çatalcaspor karşılaşmasında, Çatalcaspor'un maç saatinde sahada hazır olmamasından dolayı müsabakanın hakem tarafından tatil edildiği hatırlatıldı. Bu gruba ilişkin play-off karşılaşmalarının, anılan müsabakaya ilişkin disiplin işlemleri sonuçlanıncaya kadar ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

3. Lig 1. ve 3. gruplarda play-off eşleşmelerinin maç programı şöyle:

4 Mayıs Perşembe:

1. Grup

16.00 Çorum Belediyespor-Altay (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (İzmit İsmetpaşa)

3. Grup

16.00 Bayrampaşa-Sakaryaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Diyarbekirspor- Darıca Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)

8 Mayıs Pazartesi:

1. Grup

16.00 Altay-Çorum Belediyespor (İzmir Atatürk)

16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (Cebeci İnönü)

3. Grup

16.00 Sakaryaspor-Bayrampaşa (Sakarya Atatürk)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)

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