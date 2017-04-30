Futbol: Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından 1. ve 3. gruplarda play-off maç programı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde play-off müsabakaları 4 ve 8 Mayıs, final karşılaşmaları ise 13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Yapılan açıklamada, 2. Grup'ta dün oynanması gereken Dersimspor-Çatalcaspor karşılaşmasında, Çatalcaspor'un maç saatinde sahada hazır olmamasından dolayı müsabakanın hakem tarafından tatil edildiği hatırlatıldı. Bu gruba ilişkin play-off karşılaşmalarının, anılan müsabakaya ilişkin disiplin işlemleri sonuçlanıncaya kadar ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.



3. Lig 1. ve 3. gruplarda play-off eşleşmelerinin maç programı şöyle:



4 Mayıs Perşembe:



1. Grup



16.00 Çorum Belediyespor-Altay (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



16.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (İzmit İsmetpaşa)



3. Grup



16.00 Bayrampaşa-Sakaryaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



16.00 Diyarbekirspor- Darıca Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)



8 Mayıs Pazartesi:



1. Grup



16.00 Altay-Çorum Belediyespor (İzmir Atatürk)



16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (Cebeci İnönü)



3. Grup



16.00 Sakaryaspor-Bayrampaşa (Sakarya Atatürk)



16.00 Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)