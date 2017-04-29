Futbol: Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3'ncü Lig 1. Grupta mücadele eden ve ligden düşmesi matematiksel olarak önceki haftalarda kesinleşen Manavgatspor, son maçında Erzin Belediyespor'a 4-2 mağlup oldu.



Karşılaşmada, Erzin Belediyespor'un gollerini 19, 63. ve 85. dakikada Samed Ali Kaya ve 24. dakikada Kazım Çelik kendi kalesine atarken, ev sahibi Manavgatspor'un gollerini ise 67. dakikada Hüseyin Onur Kaçar ve 89. dakikada Mücahit Tarhan kaydetti.



Grupta, 25 puanla son sırada bulunan Manavgatspor, 3. ligden Bölgesel Amatör Lige (BAL) düştü.