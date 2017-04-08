Futbol: Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yapılan maçta Halide Edip Adıvarspor, Pazarspor'u 3-1 yendi.



Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Taner Gürsoy'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 27. dakikada Safa Çağlar ve 44. dakikada Uğur İmir'in golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.



Pazarspor'un golü ise Uğur İmir'in 65. dakikada meşin yuvarlağı kendi kalesine göndermesiyle geldi.