Stat: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı
Hakemler: Nuri Karahançer, Ali Etlikçi, Ahmet Ulu
Afjet Afyonspor: Murat Demir, Ömer Çelik (Dk.70 Emrullah Yıldırım), Yasin Yener, Fatih Şerifoğlu (Dk. 86 Oltan Karakullukçu), Mehmet Feyzi Yıldırım, Samed Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Murathan Buruş, Uğur Durmuş (Dk. 83 Ramazan Kuzu)
Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Mehmet Güler, Ekrem Sütçü, Tufan Deniz Gelen, Serhat Maden (Dk.85 Muhammed Akyıldız), Nihat Apaydın (Dk. 72 Muhammet Karpuz), Adnan Kızılgöz (Dk.67 Ekrem Aydemir), Emrah Çalışlar, Emrah Yollu, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü
Goller: Dk.13 Fatih Şerifoğlu (Afjet Afyonspor), Dk. 71 Samet Cantürk (Afjet Afyonspor), Dk.88 Ekrem Aydemir (Elaziz Belediyespor),
Sarı kartlar: Dk. 3 Fatih Şerifoğlu (Afjet Afyonspor), Dk. 19 İsmet (Afjet Afyonspor), Dk. 22 Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor), Dk. 70 Serhat Maden (Elaziz Belediyespor), Dk. 74 Murat Demir (Afjet Afyonspor),
Spor Toto 3. Lig 3. Grup 18. hafta karşılaşmasında Afjet Afyonspor, Elaziz Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Futbol: Spor Toto 3. Lig
Stat: Afyonkarahisar Yeni Şehir StadıHakemler: Nuri Karahançer, Ali Etlikçi, Ahmet UluAfjet Afyonspor: Murat Demir, Ömer Çelik (Dk.70 Emrullah Yıldırım), Yasin Yener, Fatih Şerifoğlu (Dk.
Stat: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı