Futbol: Spor Toto 2. Lig'de Görünüm

Futbolda, Spor Toto 2. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 2. Lig'de Görünüm

Futbolda, Spor Toto 2. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçların ardından, Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor ile Kırmızı Grup'u lider tamamlayan MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Gruplarında 2, 3, 4, ve 5. sıraları alan takımlardan, Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor ve Sivas Belediyespor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor ve Menemen Belediyespor, TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off maçlarına katılma hakkı kazandı.

Öte yandan gruplarında son 3 sırada yer alan ekipler Spor Toto 3. Lig'e düştü. Buna göre Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908, Büyükçekmece Tepecikspor ve Ofspor, Kırmızı Grup'ta da Aydınspor 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor, gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.

Gruplarda puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. İSTANBULSPOR34 21 5 8 48 22 26 68
2. AMED SPORTİF FAALİYETLER34 19 9 6 51 31 20 66
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR34 17 10 7 56 33 23 61
4. KOCAELİ BİRLİKSPOR34 16 8 10 40 35 5 56
5. SİVAS BELEDİYESPOR34 14 11 9 44 35 9 53
6. NAZİLLİ BELEDİYESPOR34 13 10 11 41 44 -3 49
7. KEÇİÖRENGÜCÜ34 13 10 11 51 48 3 49
8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR34 12 11 11 48 42 6 47
9. HACETTEPE34 11 11 12 39 35 4 44
10. PENDİKSPOR34 12 8 14 43 47 -4 44
11. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR34 12 6 16 31 40 -9 42
12. FATİH KARAGÜMRÜK34 11 9 14 39 42 -3 42
13. BUCASPOR34 12 7 15 43 55 12 40
14. KAHRAMANMARAŞSPOR34 9 13 12 37 43 -6 40
15. FETHİYESPOR34 9 11 14 35 44 -9 38
16. ANADOLU ÜSKÜDAR 190834 8 13 13 34 43 -9 37
17. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR34 9 5 20 42 58 -16 32
18. OFSPOR34 7 5 22 30 55 -25 26


Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. MKE ANKARAGÜCÜ34 22 6 6 58 28 30 72
2. GÜMÜŞHANESPOR34 20 5 9 53 29 24 65
3. KASTAMONUSPOR 196634 17 9 8 54 33 21 60
4. HATAYSPOR34 16 11 7 39 25 14 59
5. MENEMEN BELEDİYESPOR34 15 13 6 65 45 20 58
6. KARŞIYAKA34 16 6 12 58 42 16 54
7. SARIYER34 14 9 11 50 41 9 51
8. ETİMESGUT BELEDİYESPOR34 15 6 13 41 32 9 51
9. NİĞDE BELEDİYESPOR34 12 10 12 32 34 -2 46
10. EYÜPSPOR34 13 5 16 49 64 -15 44
11. TOKATSPOR34 10 12 12 34 37 -3 42
12. İNEGÖLSPOR34 9 14 11 42 43 -1 41
13. TUZLASPOR34 10 9 15 36 42 -6 39
14. KIRKLARELİSPOR34 9 11 14 39 44 -5 38
15. BUGSAŞ SPOR34 7 16 11 33 37 -4 37
16. AYDINSPOR 192334 9 10 15 38 48 -10 37
17. 1461 TRABZON34 6 15 13 44 50 -6 33
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR34 1 3 30 21 112 -91 -3

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