Futbol: Spor Toto 2. Lig'de Görünüm

Futbolda, Spor Toto 2. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.



Ligde bugün yapılan maçların ardından, Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor ile Kırmızı Grup'u lider tamamlayan MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükseldi.



Gruplarında 2, 3, 4, ve 5. sıraları alan takımlardan, Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor ve Sivas Belediyespor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor ve Menemen Belediyespor, TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off maçlarına katılma hakkı kazandı.



Öte yandan gruplarında son 3 sırada yer alan ekipler Spor Toto 3. Lig'e düştü. Buna göre Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908, Büyükçekmece Tepecikspor ve Ofspor, Kırmızı Grup'ta da Aydınspor 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor, gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.



Gruplarda puan durumu şöyle:



Beyaz Grup





Takımlar O G B M A Y AV P 1. İSTANBULSPOR 34 21 5 8 48 22 26 68 2. AMED SPORTİF FAALİYETLER 34 19 9 6 51 31 20 66 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 17 10 7 56 33 23 61 4. KOCAELİ BİRLİKSPOR 34 16 8 10 40 35 5 56 5. SİVAS BELEDİYESPOR 34 14 11 9 44 35 9 53 6. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 34 13 10 11 41 44 -3 49 7. KEÇİÖRENGÜCÜ 34 13 10 11 51 48 3 49 8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 12 11 11 48 42 6 47 9. HACETTEPE 34 11 11 12 39 35 4 44 10. PENDİKSPOR 34 12 8 14 43 47 -4 44 11. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 34 12 6 16 31 40 -9 42 12. FATİH KARAGÜMRÜK 34 11 9 14 39 42 -3 42 13. BUCASPOR 34 12 7 15 43 55 12 40 14. KAHRAMANMARAŞSPOR 34 9 13 12 37 43 -6 40 15. FETHİYESPOR 34 9 11 14 35 44 -9 38 16. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 34 8 13 13 34 43 -9 37 17. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 34 9 5 20 42 58 -16 32 18. OFSPOR 34 7 5 22 30 55 -25 26

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MKE ANKARAGÜCÜ 34 22 6 6 58 28 30 72 2. GÜMÜŞHANESPOR 34 20 5 9 53 29 24 65 3. KASTAMONUSPOR 1966 34 17 9 8 54 33 21 60 4. HATAYSPOR 34 16 11 7 39 25 14 59 5. MENEMEN BELEDİYESPOR 34 15 13 6 65 45 20 58 6. KARŞIYAKA 34 16 6 12 58 42 16 54 7. SARIYER 34 14 9 11 50 41 9 51 8. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 34 15 6 13 41 32 9 51 9. NİĞDE BELEDİYESPOR 34 12 10 12 32 34 -2 46 10. EYÜPSPOR 34 13 5 16 49 64 -15 44 11. TOKATSPOR 34 10 12 12 34 37 -3 42 12. İNEGÖLSPOR 34 9 14 11 42 43 -1 41 13. TUZLASPOR 34 10 9 15 36 42 -6 39 14. KIRKLARELİSPOR 34 9 11 14 39 44 -5 38 15. BUGSAŞ SPOR 34 7 16 11 33 37 -4 37 16. AYDINSPOR 1923 34 9 10 15 38 48 -10 37 17. 1461 TRABZON 34 6 15 13 44 50 -6 33 18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 34 1 3 30 21 112 -91 -3

Kırmızı Grup