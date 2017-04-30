Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'de normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından play-off maç programı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off maçları 4, 8, 12 ve 16 Mayıs, final müsabakası ise 21 Mayıs tarihinde oynanacak.



2. Lig'de play-off eşleşmelerinin maç programı şöyle:



4 Mayıs Perşembe:



Kırmızı Grup



16.00 Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor (Menemen İlçe)



16.00 Hatayspor-Kastamonuspor 1966 (Antakya Atatürk)



Beyaz Grup



16.00 Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



16.00 Kocaeli Birlikspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Alparslan Türkeş)



8 Mayıs Pazartesi:



Kırmızı Grup



16.00 Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)



16.00 Kastamonuspor 1966-Hatayspor (Kastamonu Gazi)



Beyaz Grup



16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaeli Birlikspor (Kazım Karabekir)