Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'de normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından play-off maç programı açıklandı.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'de normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından play-off maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off maçları 4, 8, 12 ve 16 Mayıs, final müsabakası ise 21 Mayıs tarihinde oynanacak.

2. Lig'de play-off eşleşmelerinin maç programı şöyle:

4 Mayıs Perşembe:

Kırmızı Grup

16.00 Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor (Menemen İlçe)

16.00 Hatayspor-Kastamonuspor 1966 (Antakya Atatürk)

Beyaz Grup

16.00 Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

16.00 Kocaeli Birlikspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Alparslan Türkeş)

8 Mayıs Pazartesi:

Kırmızı Grup

16.00 Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

16.00 Kastamonuspor 1966-Hatayspor (Kastamonu Gazi)

Beyaz Grup

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaeli Birlikspor (Kazım Karabekir)

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