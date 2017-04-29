Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Maltepe Hasan Polat



Hakemler: Tolga Kadaz, Hasan Okan Baylan, Oğuz Akyüz



Anadolu Üsküdar 1908: Mert Can, Pekin, Uğur, Emre (Dk. 90 Ertuğrul), Recep Berk, Çağlar (Dk. 46 Berat), Melih, Karahan Yasir, Hasan, Murat, Salih (Dk. 66 Bertuğ)



Bucaspor: Hüseyin, Sancar, Abdullah, Onur Yılmaz (Dk. 80 Ömer), Uğurcan, Ahmet, Barış, Saruhan, İbrahim (Dk. 75 Onur Alkan), Şenol (Dk. 63 Alpay), İlyas



Goller: Dk. 7 Hasan, Dk. 72 Berat, Dk. 88 Melih, Dk. 90+1 Bertuğ (Anadolu Üsküdar 1908)



Sarı kartlar: Dk. 9 Barış, Dk. 20 Onur Yılmaz (Bucaspor), Dk. 45+1 Uğur, Dk. 58 Hasan, Dk. 82 Murat, Dk. 86 Berat (Anadolu Üsküdar 1908)



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yapılan son hafta maçında Anadolu Üsküdar 1908, konuk ettiği Bucaspor'u 4-0 yenmesine rağmen ligi 37 puanla 16. sırada tamamladı ve küme düştü.