Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Barış Çardaklı, Mustafa Çevik



Menemen Belediyespor: Bayram, Veli, Efe, Yasin, Murat, Haluk, Gökhan (Dk. 78 Alberk), Tayfun (Dk. 63 Mert Hakan), Ertuğrul, Serkan (Dk. 72 Mustafa), Abdullah



Karşıyaka: Erhan, Muhammet Fatih (Dk. 57 Harun), Arif (Dk. 69 Bartu), Ali, Battal (Dk. 80 Batuhan), Mustafa, Metin, Abdulhamit, Ali Kemal, Okan, Anıl



Goller: Dk. 20 Haluk, Dk. 37 Veli, Dk. 40 Efe (Menemen Belediyespor), Dk. 61 Arif, Dk. 73 Ali, Dk. 90+2 Harun (Karşıyaka)



Sarı kartlar: Dk. 78 Okan (Karşıyaka), Dk. 84 Mustafa (Menemen Belediyespor)



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçında, iki İzmir ekibinin mücadelesinde Menemen Belediyespor ile Karşıyaka 3-3 berabere kaldı.