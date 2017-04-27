Futbol: Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 2. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında oynanacak son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Beyaz Grup
29 Nisan Cumartesi:
15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fethiyespor: Serhad Ürkmez
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaeli Birlikspor: Hakan Akmısır
15.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Volkan Şeker
15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe: Erdoğan Özkaya
15.30 Nazilli Belediyespor-Pendikspor: Mustafa Aydın
15.30 İstanbulspor-Sivas Belediyespor: Erkan Özdamar
15.30 Zonguldak Kömürspor-Ofspor: Veli Karakaya
15.30 Anadolu Üsküdar 1908-Bucaspor: Tolga Kadaz
15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: Ali Şansalan
Kırmızı Grup
29 Nisan Cumartesi:
13.30 1461 Trabzon-İnegölspor: Batuhan Gültek
15.30 BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor: Suat Arslanboğa
15.30 Tuzlaspor-Aydınspor 1923: Mustafa Öğretmenoğlu
15.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Sinan Dereci
15.30 Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor: Adem Sarıtaş
15.30 Menemen Belediyespor-Karşıyaka: Serdar Akkoçoğlu
15.30 MKE Ankaragücü-Hatayspor: Serkan Ergün
15.30 Eyüpspor-Tokatspor: Zorbay Küçük
15.30 Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor: Hasan Ertuğan