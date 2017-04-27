Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında oynanacak son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Beyaz Grup



29 Nisan Cumartesi:



15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fethiyespor: Serhad Ürkmez



15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaeli Birlikspor: Hakan Akmısır



15.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Volkan Şeker



15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe: Erdoğan Özkaya



15.30 Nazilli Belediyespor-Pendikspor: Mustafa Aydın



15.30 İstanbulspor-Sivas Belediyespor: Erkan Özdamar



15.30 Zonguldak Kömürspor-Ofspor: Veli Karakaya



15.30 Anadolu Üsküdar 1908-Bucaspor: Tolga Kadaz



15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: Ali Şansalan



Kırmızı Grup



29 Nisan Cumartesi:



13.30 1461 Trabzon-İnegölspor: Batuhan Gültek



15.30 BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor: Suat Arslanboğa



15.30 Tuzlaspor-Aydınspor 1923: Mustafa Öğretmenoğlu



15.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Sinan Dereci



15.30 Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor: Adem Sarıtaş



15.30 Menemen Belediyespor-Karşıyaka: Serdar Akkoçoğlu



15.30 MKE Ankaragücü-Hatayspor: Serkan Ergün



15.30 Eyüpspor-Tokatspor: Zorbay Küçük



15.30 Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor: Hasan Ertuğan