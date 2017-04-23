Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: İnegölHakemler: Yakup Bakır, Ümit Kaya, Ali Etlikciİnegölspor: Mustafa Güngör, Kemal Hastürk, Mustafa Vargel, İsa Akgöl, Hacı Mustafa Karabulut, Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 31 Murat Can Yayla), Ömürcan Yıldırımlı (Dk.64 Volkan Pala), Hamit Yıldırım, Oğuz Kocabal (Dk.
Stat: İnegöl
Hakemler: Yakup Bakır, Ümit Kaya, Ali Etlikci
İnegölspor: Mustafa Güngör, Kemal Hastürk, Mustafa Vargel, İsa Akgöl, Hacı Mustafa Karabulut, Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 31 Murat Can Yayla), Ömürcan Yıldırımlı (Dk.64 Volkan Pala), Hamit Yıldırım, Oğuz Kocabal (Dk. Mehmet Burak Kağan Uça), Emre Okur, Enes Bayır
Etimesgut Belediyespor: Sercan Yılmaz, Gürkan Alver, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Haydar Deniz, Furkan Öztürk (Dk.89 Mert Özyıldırım), Muhammed Emin Balcılar, Mehmet Atik, Gökhan Lale, Barış Sinan Üstün (Dk.74 Halil İbrahim Can), Mehmet Fuat Gölbaşı (Dk.88 Bekir Turaç Böke)
Goller: Dk.90 Volkan Pala (İnegölspor), Dk. 17 ve 55 Mehmet Fuat Gölbaşı, (Etimesgut Belediyespor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Gürkan Alver (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Şener Özcan, Dk.81 Hamit Yıldırım, Dk.90 Hacı Mustafa Karabulut (İnegölspor), Dk.10 Muhammed Emin Balcılar (Etimesgut Belediyespor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.