Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: VefaHakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Orkun AktaşFatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Hüseyin, Erdinç, Mert, Muhammed Akarslan (Dk. 60 Halil), Burak, Eren (Dk. 74 Erkan), Kemal, Taner, Ömercan, Denis (Dk. 87 Feyyaz)Anadolu Üsküdar 1908: Mert Can, Bertuğ (Dk.
Stat: Vefa
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Orkun Aktaş
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Hüseyin, Erdinç, Mert, Muhammed Akarslan (Dk. 60 Halil), Burak, Eren (Dk. 74 Erkan), Kemal, Taner, Ömercan, Denis (Dk. 87 Feyyaz)
Anadolu Üsküdar 1908: Mert Can, Bertuğ (Dk. 46 Recep Berk), Alihan (Dk. 63 Pekin), Berat (Dk. 63 Çağlar), Fatih, Melih, Karahan Yasir, Uğur, Hasan, Murat Akgül, Murat Rüzgar
Goller: Dk. 2 Muhammed Akarslan, Dk. 45 Eren, Dk. 54 Burak (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 64 Seyit Ali (Yedek kulübesinde) (Anadolu Üsküdar 1908)
Sarı kartlar: Dk. 2 Muhammed Akarslan, Dk. 74 Burak (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Fatih, Dk. 60 Melih (Anadolu Üsküdar 1908)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fatih Karagümrük, sahasında Anadolu Üsküdar 1908'i 3-0 mağlup etti.